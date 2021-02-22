Siirt'te ekmek fiyatına zam yapıldı
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Siirt'te ekmek fiyatına zam yapıldı

22.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:03
Siirt'te ekmek fiyatına zam yapıldı

Siirt'te ekmek fiyatına 25 kuruş zam yapıldı.

Siirt'te ekmek fiyatına 25 kuruş zam yapıldı.

Siirt Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Cemal Koyuncu, fırıncılardan gelen talep üzerine 200 gram ekmeğin fiyatının 1,50 liraya yükseltildiğini belirtti.

Siirt Fırıncılar Odası Başkanı Hayrettin Elçi de artan maliyet karşısında yeni tarifenin uygulandığını dile getirerek, "Fırıncılar un fiyatlarında ve işçi maliyetlerinde yaşanan artıştan dolayı ekmeğe zam yapılması talebinde bulundu. 200 gramı 1,25 liradan satılan ekmek aynı gramajla 1,50 liradan satışa sunuldu. İl genelinde 100'e yakın fırında bu tarife uygulanmaya başlandı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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