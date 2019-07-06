Siirt'te EHAD istişare toplantısı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, "Kur'an-ı Kerim'in lafız itibariyle güzel okumasına yönelik bilginin manasına ve muhtevasına dair ilimlerle yürümesini sağlamalıyız. Çünkü Kuran lafız ve manadır." dedi.

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) ve İl Müftülüğü ev sahipliğinde Siirt Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, 16 ilden şube ve ilçe başkanlarından oluşan 150'ye yakın dernek gönüllüsü katıldı.

İşliyen, toplantıda yaptığı konuşmada, ümmet için hafızlık müessesesinin önemine vurgu yaptı.

Derneği önemli bir sivil toplum örgütü olduğunu belirten İşliyen, medrese eğitimi gören gençlerin hafızlık eğitimine teşvik edilmesinin İslami ilimler ve Arapça tedrisatında faydalı olacağını söyledi.

Derneğin bölgedeki faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve EHAD'in hafızlara sahip çıkan bir sivil toplum örgütü olduğunu kaydeden İşliyen, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her tarafından nesli İbrahimimiz var, Kur'an kurslarında. Bölgemizde bu nesil daha fazla. Şimdi iki şeyi birleştirmemiz gerekiyor. Arapça ve hafızlık eğitimi. Kur'an-ı Kerim'in lafız itibariyle güzel okumasına yönelik bilginin manasına ve muhtevasına dair ilimlerle yürümesini sağlamalıyız. Çünkü Kuran lafız ve manadır."

EHAD Genel Başkanı Harun Aytaç da derneğin 82 il ve 550'yi aşkın ilçede temsil edildiğini, bu bakımdan kadın kollarının da daha etkin şekilde çalışma yapmaları gerektiğini belirtti.

Din görevlilerine büyük sorumluluk düştüğünü aktaran Aytaç, şunları kaydetti:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızla omuz omuza gönül gönüle bu hizmetleri Türkiye sathında anlatmaya ve geliştirmeye gayret ediyoruz. Ondan dolayıdır ki bizim görevlilerimiz diyanetimizin görevlileriyle içi içe çalışıyor. Bu nedenle bizim ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın, ülkemizin en mühim manevi meselesi olan hafızlıkta mesuliyeti ve sorumluluğu çoktur."

Toplantıya, EHAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Özdemir, EHAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Siirt İl Müftüsü Ahmet Altıok, Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, bölge, şube ve ilçe temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA