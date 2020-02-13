Siirt'te eğitime kar engeli

13.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:23

SİİRT'te, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: DHA