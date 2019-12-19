Siirt'te Eğitim Bir-Sen'den dayanışma etkinliği

19.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:38

Eğitim Bir-Sen Siirt Şubesi üyeleri kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde bir araya geldi.

Bir düğün salonunda sendikanın il, ilçe ve okul temsilcileri ile ailelerinin katıldığı programda konuşan Eğitim Bir-Sen Siirt Şubesi Başkanı Murat Şeker, insan yetiştiren öğretmenlik mesleğinin önemini değindi.

Eğitim Bir-Sen'i var kılan sebeplerin geçmişte ülkenin ve insanların karanlık kabusu olan realiteler olduğuna dikkat çeken Şeker, "Sendikamız hak ve özgürlüklerin teminat altında olduğu, her alanda kalkınmış, eğitimi maarif davası edinmiş, manevi iklimimizin teminatı haline getirmiş, müreffeh bir Türkiye hayali ile yola çıkan bu erdem ve iyilik hareketinin örgütlü gücü olarak 27 yılı geride bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA