Siirt'te düzenlenen toplantıda Organize Sanayi Bölgesinin alt yapısı ele alındı
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Siirt'te düzenlenen toplantıda Organize Sanayi Bölgesinin alt yapısı ele alındı

Siirt'te düzenlenen toplantıda Organize Sanayi Bölgesinin alt yapısı ele alındı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te düzenlenen toplantıda Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alt yapısı ele alındı.

Siirt'te düzenlenen toplantıda Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) alt yapısı ele alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, OSB'nin su hattı, alt ve üst yapısı ile peyzaj ve çevre düzenlemesi ele alındı.

İş adamlarını ve sanayicileri kente yatırım yapmaya davet eden Hacıbektaşoğlu, üretime, iş ve istihdama katkı sağlayan yatırımcılara her türlü desteğin verileceğini, Siirt'in huzuru ve refahı için birlikte çalışacaklarını aktardı.

Toplantıya ilgili birimler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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