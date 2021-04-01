Siirt'te duvardan atlayan kişi karnına saplanan çekpas sapı ile hastaneye kaldırıldı
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Siirt'te duvardan atlayan kişi karnına saplanan çekpas sapı ile hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te duvardan atlayan kişi karnına saplanan çekpas sapı ile hastaneye kaldırıldı

Siirt'te duvardan atlarken karnına çekpas sapı saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te duvardan atlarken karnına çekpas sapı saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Algül Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Ekinci (36), evinin damındaki güvercinlere yem vermek için yaklaşık bir metre yükseklikteki duvara çıktı.

Duvardan atladığı sırada çekpas sapının üzerine düşen Ekinci, karnına saplanan çekpas sapı ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Doktarların müdahalesi ile Ekinci'nin karnına saplanan çubuk çıkarıldı.

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Enver Ay, serviste tedavisi süren Ekinci'nin hayati tehlikeyi atlattığını belirtti.

Ay, "Çekpas çubuğu kemerinin altından 15-20 santimetre karnına girmişti. İyi tarafı çubuğun karnının içine girmeden cilt altında kalmasıydı. Çok şükür hasta ameliyata alınmadan acil serviste yapılan operasyonla sağlığına kavuştu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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