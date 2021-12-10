Siirt'te durdurulan şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde çıktı - Haberler
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Siirt'te durdurulan şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde çıktı

Siirt'te durdurulan şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu madde çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahısta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir şahısta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuya yönelik operasyonlar devam ediyor. Motosikletli polis timler amirliği görevlilerince yapılan çalışmada, kent merkezi Tınaztepe Mahallesinde, şüpheli bir şahsın üzerinde 2,16 gram metamfetamin, 2,67 gram toz esrar ve 4 adet ecstasy uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam etmekte olduğu belirtildi. - SİİRT

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