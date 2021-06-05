Siirt'te Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi
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Siirt'te Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi

Siirt'te Dünya Çevre Günü etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gönüllü gençler çöp topladı, çevre temizliği yaptı.

Siirt'te 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gönüllü gençler çöp topladı, çevre temizliği yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Siirt Gençlik Merkezi öncülüğünde kurum çalışanları ve gönüllülerden oluşan ekipler, Bahçelievler Mahallesinde kurumun önünden başlayarak Kızlar Tepesi Parkına kadar çevreyi temizledi.

Siirt Gençlik Merkezi Müdürü Nesim Toprak, Siirt Belediyesinin de destek verdiği etkinlikte gençlerle çöp ve atık topladıklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Toprak, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı proje kapsamında gençlik merkezi gönüllüleri, antrenör sporcu ve kurum çalışanlarıyla çöp ve atıklar toplandı. Vatandaşları da çevre duyarlılığı konusunda tembihlerde bulunduk. Bu tür etkinlikler aynı zamanda toplumda çevre bilincinin oluşmasını sağlıyor. Katılımdan dolayı herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Siirt Gençlik Merkezi gençlik lideri Özcan Özmazı da etkinlikle vatandaşlara çevre duyarlılığı konusunda mesaj verdiklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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