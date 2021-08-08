Siirt'te Düğün Salonlarına Sıkı Denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te Düğün Salonlarına Sıkı Denetim

Siirt'te Düğün Salonlarına Sıkı Denetim
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Siirt'te Covid-19 Denetimleri ArtırıldıKorona virüs (Covid19) vaka sayılarının artmasındaki en büyük etkenlerden biri olan düğünler, Siirt'te sıkı denetime alındı.

Siirt'te Covid-19 Denetimleri Artırıldı

Korona virüs (Covid19) vaka sayılarının artmasındaki en büyük etkenlerden biri olan düğünler, Siirt'te sıkı denetime alındı.

Siirt'te son günlerde artan vaka sayılarına paralel olarak, Salgın denetim ekipleri hayatın aktığı her alanda ve özellikle düğün salonlarında denetimleri artırdı.

Son günlerde düğün, nişan ve taziyeler dolayısıyla Covid19 vakalarının artması üzerine salgın denetim ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri de bu denetimlerde yer alıyor.

Polis ekipleri düğün ve nişan sahiplerinden, davetlilerin maske ve mesafe kurallarına uyması konusunda uyarılmasını istedi. Düğünlerde davetliler bu konuda uyarıldı.

İlimizde faaliyet gösteren (2) düğün salon, pandemi tedbirleri çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kontrol edilmiş, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 55 kişinin HES kodu sorgulaması yapılarak gerekli veri girişi yapılmıştır.

İlimizde düğün salonlarına yönelik düzenli denetimlere kesintisiz devam edilmektedir.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede, tüm vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya ve aşı olmaya davet ediyoruz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yusuf Güney Haluk Levent Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Merve Çoban Sergen Yalçın Alex Teixeira Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te Düğün Salonlarına Sıkı Denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 18:28:32. #1.15#

title