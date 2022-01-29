Siirt'te düğün konvoyundaki minibüste kaçak sigara ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te düğün konvoyundaki minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Düğün konvoyunda yer alan bir minibüste yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.