Siirt'te düğün konvoyundaki minibüste kaçak sigara ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te düğün konvoyundaki minibüste kaçak sigara ele geçirildi

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te düğün konvoyundaki minibüste kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te düğün konvoyundaki minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te düğün konvoyundaki minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Düğün konvoyunda yer alan bir minibüste yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem yapıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Siirt, Düğün, Güncel, Haber

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