Siirt'te dronla sesli koronavirüs uyarısı SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı vatandaşları maskesiz dışarı çıkmamaları ve koronavirüs ile ilgili alınan tedbirlere uymaları konusunda dronla sesli olarak uyarmaya başladı.

SİİRT İl Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs salgınına karşı vatandaşları maskesiz dışarı çıkmamaları ve koronavirüs ile ilgili alınan tedbirlere uymaları konusunda dronla sesli olarak uyarmaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü, drone üzerine konulan sesli sistem sayesinde vatandaşlara, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uymaları ve dışarı maskesiz çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda koronavirüs ile mücadelenin devam ettiği, havaların ısınmasının insanları yanıltmaması gerektiği belirtilerek, "Salgın tehlikesi geçmiş değil. Evlerde kalmaya ve tedbirli olamaya hep birlikte devam edelim. Salgın kısıtlamalarına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımızın herhangi bir neden ile ikametlerinden çıktıkları andan itibaren ikametlerine dönünceye kadar maskesiz gezmeleri yasaklanmıştır. Alınan kararlara uyulmayan kişilere idari cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

Kaynak: DHA