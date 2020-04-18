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Kurtalan, Siirt, Güncel

Siirt'te drone destekli sosyal mesafe denetimi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri drone destekli sosyal mesafe denetimi yaptı.

18.04.2020 17:24 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:24
Siirt'te drone destekli sosyal mesafe denetimi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekipleri drone destekli sosyal mesafe denetimi yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince park alanları, cadde ve sokaklarda yapılan denetimlerde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı kontrol edildi.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın da incelediği denetimlerde tedbirlere aykırı davrananlar uyarıldı, yaptırımlar uygulandı.

Kaymakam Aydın, ilçede vaka artışının önlenmesi için çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kurtalan'ın 60 bin nüfusu hareketli bir ilçe olduğundan denetimleri sıkı tuttuklarını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Koronavirüs ile en iyi mücadele biliyorsunuz ki izolasyon. İnsanların kendilerini izole etmeleri en önemli faktör. Ne yapıyorsak yapalım evimizde yapalım en önemli husus bu. Dışarıda bugüne kadar yaptığımız ne varsa feragat etmek zorundayız. Eğer bunlara dikkat etmezsek hem ailemizi hem çevrimizi hemde ilçemizi tehdit altına alıyoruz. İnsanlığın korona ile mücadelede tek bir silahı var o da izolasyon. Bu kapsamda denetimlerimize devam ediyoruz."

Vefa Destek Grubu ekiplerinin de çalışmalarına devam ettiğini, herkesin uygulanan tedbirlere uyması çağrısında bulunan Aydın, şöyle devam etti:

"İlçemizdeki 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ekiplerimiz talepte bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bugüne kadar ilçemizde 4 bin 400 vatandaşımıza 1000'er lira yardım evlerinde ulaştırıldı. Bin 516 vatandaşımıza daha yardımlarını evlerinde ulaştıracağız."

Kaynak: AA

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