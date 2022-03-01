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Siirt'te dosyası kabarık hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siirt'te dosyası kabarık hırsız tutuklandı

Siirt kent merkezinde birçok hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen çocuk tutuklandı.

SİİRT (İHA) - Siirt kent merkezinde birçok hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 binada hırsızlık, eşya çalınması, 2 farklı yerde açıkta bırakılmış eşyaların çalınması, bir evden hırsızlık- Konut dokunulmazlığının ihlali, bir işyerinden hırsızlık olayların meydana gelmesi üzerine Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şüpheli B.Ö. yakalandı. İfadesi ve işlemleri tamamlanan B.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, konut, Çocuk, Siirt, 3. Sayfa, Haberler

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