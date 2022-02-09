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Siirt'te dolandırıcılık uyarısı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te dolandırıcılık uyarısı

Siirt'te vatandaşlar iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te vatandaşlar iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle ve Güres Caddesi'nde pazar esnafı ve vatandaşlarla görüştü.

Ekipler, iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgilendirdikleri vatandaşlara broşür dağıttı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Siirt, Güncel, Haber

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