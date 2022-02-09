Siirt'te dolandırıcılık uyarısı
AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te vatandaşlar iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.
SİİRT (AA) - Siirt'te vatandaşlar iletişim yoluyla dolandırıcılık suçuyla mücadele konusunda bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle ve Güres Caddesi'nde pazar esnafı ve vatandaşlarla görüştü.
Ekipler, iletişim yoluyla dolandırıcılık hakkında bilgilendirdikleri vatandaşlara broşür dağıttı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel