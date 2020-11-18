Siirt'te doğal sabuna rağbet
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Siirt'te doğal sabuna rağbet

18.11.2020 15:29 | Son Güncelleme: 18.11.2020 15:32
Siirt'te doğal sabuna rağbet

Siirt'te doğal sabun rağbet görüyor.

Siirt'te doğal sabun rağbet görüyor.

Bahçelievler Mahallesinde sabun satıcısı Cemal Tomris, vatandaşların yeni tip koronavirüs'e (Kovid-19) karşı kişisel hijyen ve el temizliğini sağlamak için doğal ürünleri tercih ettiğini söyledi.

Satışlardan memnun olduklarını belirten Tomris, "Müşteriler Kovid-19'dan korunmak için doğal bitki çeşitlerini tercih ediyor. Kimyevi madde içermediği için sabun çeşitleri arasında en çok bıttım sabununa rağbet gösteriliyor. Satışlarda artış var. Bazı durumlarda taleplere yetişemiyoruz. İl dışından bile sipariş verenler oluyor. Doğal olan bu ürün kalitesine göre kilogramı 120 ile 160 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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