Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralıSİİRT - Siirt'te polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaralandı.

20.08.2019 02:07
Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı

Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
SİİRT - Siirt'te polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis yaralandı.
Zanlılardan 1'i etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgilere göre, Olay Algül Mahallesi meydana geldi. Devriye gezen polislere kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polislerinde karşılık vermesiyle 1 etkisiz hale getirildi, 1 poliste yaralandı. Yaralı polis memuru ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan sonra bölgeye gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt'te devriye gezen polislere silahlı saldırı: 1 polis yaralı
Kaynak: İHA
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