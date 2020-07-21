Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Siirt'te devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Eruh kara yolu Sağırsu köyü yakınlarında Adil İlhan'ın kullandığı 56 AD 105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yarlanan sürücü İlhan ile İdris Tatlı ve Davut Elçiçek 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA