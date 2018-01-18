Siirt'te Devlet Övünç Madalyası Töreni

Siirt'te şehit jandarma er Mansur Cengiz'in babası Fadıl Cengiz'e Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Siirt Valiliği Konferans Salonu'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Cengiz ile ilgili bir televizyon kanalında yayımlanan haberin tekrar izlettirilmesi sırasında baba Fadıl ve anne Adile Cengiz gözyaşlarını tutamadı.

Daha sonra Vali Ali Fuat Atik tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma er Cengiz'in babası Fadıl Cengiz'e, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

"Bunun için sevinçliyiz ve övünüyoruz"

Baba Cengiz, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

"Şehit babası olduğum için gururluyum çünkü şehitlik mertebesi herkese nasip olmaz. Bunun için sevinçliyiz ve övünüyoruz." diyen Cengiz, terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurguladı.

Törene, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek de katıldı.

Jandarma er Mansur Cengiz, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Karabulak Jandarma Karakol Komutanlığına 2 Ağustos 2015'te, yaklaşık 2 ton patlayıcı yüklü traktörle gerçekleştirilen intihar saldırısında şehit olmuştu.