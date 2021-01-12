Siirt'te derneklere beyanname uyarısı
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Siirt'te derneklere beyanname uyarısı

12.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 13:20
Siirt'te derneklere beyanname uyarısı

Siirt'te derneklere, 1 Ocak ile 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan yıllık beyanname uyarısı yapıldı.

Siirt'te derneklere, 1 Ocak ile 31 Aralık 2020 dönemini kapsayan yıllık beyanname uyarısı yapıldı.

Siirt Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, derneklerin gelir giderlerini ve dernek envanter bilgilerini içeren beyannameleri ilçelerde Kaymakamlık Sivil Toplum İlişkileri Şefliğine, ilde ise ilgili müdürlüğe vermeleri istendi.

Beyannamelerin internet üzerinden elektronik ortama aktarılacağı ifade edilen açıklamada, kullanıcı ve şifre almış olan derneklerin beyanname formlarını Dernekler Bilgi Sistemi'ne (DERBİS) gireceği, şifresi olmayan dernek başkanlarının İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden şifre alması gerektiği bildirildi.

Açıklamada, şubelerin, mülki idare amirliklerine verdikleri beyannamelerin bir örneğini dernek genel merkezine de bildirmek zorunda olduğu, 30 Nisan'a kadar bildirimde bulunmayan derneklere idari cezası uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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