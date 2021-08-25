Siirt'te dereceye giren sporcu ödüllendirildi

Siirt'te dereceye giren sporcu ödüllendirildi.

Siirt'te dereceye giren sporcu ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, Trabzon'da yapılan Dağ koşusu Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmelerinde kadınlar kategorisinde ikinci gelen Selma Çakmak'ı kabul etti.

Sporcuyu kutlayan Olğaç, milli takıma seçilen Çakmak'ın İspanya'da yapılacak Dünya Dağ koşusu Şampiyonasında ülkeyi temsil edeceğini söyledi.

Olğaç, Çakmak'ı malzemeyle ödüllendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz