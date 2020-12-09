Siirt'te deprem sonrası çökme riski bulunan 2 katlı ev yıkıldı
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Siirt'te deprem sonrası çökme riski bulunan 2 katlı ev yıkıldı

09.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:11
Siirt'te deprem sonrası çökme riski bulunan 2 katlı ev yıkıldı

Siirt'te, deprem sonrası çökme tehlikesi bulunan 2 katlı ev tahliye edildikten sonra kontrollü olarak yıkıldı.

Siirt'te, deprem sonrası çökme tehlikesi bulunan 2 katlı ev tahliye edildikten sonra kontrollü olarak yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, 3 Aralık'ta merkez üssü Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki Reşit Kutlu'ya ait 2 katlı evde çökme tehlikesi yaşandı.

Bunun üzerine evde kalan aileler binayı tahliye etti. İl Emniyet Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve zabıta ekipleri bölgede önlem aldı. Evin yıkılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle tedbir alındı.

Evin, belediye ekiplerince kontrollü olarak yıkımına başlanmasıyla bazı ev sakinleri gözyaşlarını tutamayarak çalışmanın durdurulmasını istedi.

Aile ile görüşmenin ardından bir süre ara verilen yıkım çalışması, yeniden başladı. Kadınlar, ağıt yakarak yıllardır yaşadıkları evin yıkılmasını gözyaşlarıyla izledi.

Patlama tehlikesine karşı evde bulunan mutfak tüpün alındığı evin yıkılması sırasında ortaya çıkan bazı eşyaların kontrollü olarak çıkarılmasının ardından yıkım tamamlandı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da ailenin yanına gelerek mağduriyetlerinin giderileceğini bildirdi.

"Kardeşlerim balkondan atlayıp dışarıya çıktılar"

Ev sakinlerinden Reşit Kutlu'nun oğlu Fatih Kutlu, AA muhabirine, olayın dün gece 02.30 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Evlerinin depremde hasar gördüğüne değinen Kutlu, şunları kaydetti:

"Olay sırasında dışarıya çıkıp baktığımızda duvarların yıkıldığını fark ettik. Zor bela dışarıya çıkabildik. Kardeşlerim de balkondan atladı. Eşyalarımız içeride kaldı, bazılarını alabildik. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. İki aile olmak üzere bu evde toplam 12 kişi kalıyorduk. Büyükannemler alt katta, biz üst katta oturuyorduk."

Kutlu, can kaybı ve yaralanmanın olmamasının en büyük teselli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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