Siirt'te deprem mi oldu? Kaç km derinlikte oldu?

Siirt'te deprem mi oldu? AFAD'tan yapılan açıklamaya göre: "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." Peki Siirt depremi kaç şiddetinde oldu? Can kaybı yaşandı mı? Kaç km derinlikte oldu? İşte detaylar...