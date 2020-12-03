Siirt'te deprem mi oldu? Kaç km derinlikte oldu?
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Siirt'te deprem mi oldu? Kaç km derinlikte oldu?

03.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:04
Siirt'te deprem mi oldu? Kaç km derinlikte oldu?

Siirt'te deprem mi oldu? AFAD'tan yapılan açıklamaya göre: "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." Peki Siirt depremi kaç şiddetinde oldu? Can kaybı yaşandı mı? Kaç km derinlikte oldu? İşte detaylar...

Siirt'te deprem mi oldu? AFAD'tan yapılan açıklamaya göre: "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi." Peki Siirt depremi kaç şiddetinde oldu? Can kaybı yaşandı mı? Kaç km derinlikte oldu? İşte detaylar...

Siirt'te deprem mi oldu?

AFAD: "Siirt'in Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi."

Siirt'te deprem mi oldu? Kaç km derinlikte oldu?

Ayrıntılar geliyor...

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