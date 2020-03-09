Siirt'te deprem konulu tiyatro sergilendi
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Kızılay, Deprem, Siirt, Güncel

Siirt'te deprem konulu tiyatro sergilendi

Kızılay Derneği Siirt Şubesi Genç Kızılay Topluluğunca deprem konulu tiyatro sahnelendi.

09.03.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:17
Siirt'te deprem konulu tiyatro sergilendi

Kızılay Derneği Siirt Şubesi Genç Kızılay Topluluğunca deprem konulu tiyatro sahnelendi.


Siirt Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, Elazığ ve Malatya depremine dikkat çekerek, Siirt'te öğrencilerin deprem konusunda bilinçlenmelerini sağlamak için tiyatro sahnelendiğini dile getirdi. Altunç, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden ders çıkarmamız gerekir. Özellikle üzerinde bulunduğumuz fay hattı bize her zaman tedbirli olmamızı gerektiriyor. Biz de Kızılay Şubesi Genç Kızılay Topluluğu olarak depremin etkilerini ortaya koymak, depremin insanlar üzerindeki etkilerini göstermek için bu mesajı tiyatro ile yansıtmayı amaçladık" dedi.


Deprem konulu kısa film, şiir dinletisi ve tiyatro gösterimiyle sona erdi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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