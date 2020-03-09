Siirt'te deprem konulu tiyatro sahnelendi
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Kızılay, Deprem, Siirt, Güncel

Siirt'te deprem konulu tiyatro sahnelendi

Kızılay Derneği Siirt Şubesi Genç Kızılay Topluluğunca deprem konulu tiyatro sergilendi.

09.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:48
Siirt'te deprem konulu tiyatro sahnelendi

Kızılay Derneği Siirt Şubesi Genç Kızılay Topluluğunca deprem konulu tiyatro sergilendi.

Siirt Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kızılay Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, Elazığ ve Malatya depremine dikkat çekerek, Siirt'te öğrencilerin deprem konusunda bilinçlenmelerini sağlamak için oyunun sahnelendiğini söyledi.

Gerekli tedbirler alındığı takdirde depremin zararlarının en aza indirebileceğini aktaran Altunç, "Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden ders çıkarmamız gerekir. Özellikle üzerinde bulunduğumuz fay hattı bize her zaman tedbirli olmamızı gerektiriyor. Biz de Kızılay Şubesi Genç Kızılay Topluluğu olarak depremin etkilerini ortaya koymak, depremin insanlar üzerindeki etkilerini göstermek için bu mesajı tiyatro ile yansıtmayı amaçladık." dedi.


Deprem konulu kısa film, şiir dinletisi ve tiyatro gösterimiyle sona eren programı Siirt Vali Yardımcısı Selim Erkovan da izledi.

Kaynak: AA

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