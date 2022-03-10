Siirt'te demir pano çaldığı gerekçesiyle 1 kişi tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt'te demir panoları çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Barış Mahallesi'nde bir inşaat alanında 6 bin 400 lira tutarında 80 demir pano çalınmasına ilişkin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Operasyonda, O.Ö. ve E.T. gözaltına alındı, çalıntı malzemelerin satıldığı B.E. hakkında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.Ö. tutuklandı, diğer zanlının işlemleri sürüyor.