SİİRT (İHA) - Siirt'te değer katan Hz. Fakirullah Caddesi hizmete girdi

SİİRT - Siirt kent merkezinde yapımı yaklaşık 6 aydan beri devam eden Hz.Fakirullah Caddesinde çalışmalar tamamlandı.

Siirt Vali Osman Hacıbektaşoğlu basın mensupları ile birlikte caddeyi gezdi ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Cadde esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu caddede çalışmaların Haziran'ın ikinci haftasında başladığını, cadde inşaatının alt ve üst yapısı bugün itibariyle tamamlandığını söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Siirt bu caddeyi kullanıyor. Ben sabırlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi beraber gördük ve gerçekten bu cadde Siirt'te Özgün bir cadde oldu. Gerçekten çok iyi bir proje ve uygulamada da çok iyi olmuştur. Siirt'te yakışır bir iş olmuştur. Siirt'imize hayırlı uğurlu olsun. 17 milyon 300 bin artı KDV masrafı oldu. Birde kent mobilyaları içinde ilave bir ihalemiz olacak. Burada projede olmayan birçok iş yapıldı. Bütün sokak bağlantıları bu işin içinde hepsi yapıldı ve tamamlandı" dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra cadde üzerindeki bir çay bahçesinde basın mensupları ile bir süre sohbet etti.