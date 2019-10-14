Siirt'te defineciler suçüstü yakalandı

14.10.2019 16:18

Siirt'in Tillo ilçesinde izinsiz define arayan 4 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Tillo ilçesindeki bir mermer ocağı bölgesinde yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Çalışmada şüphelilerin beraberinde getirdiği detektör ile kazı yapmakta kullanılan malzemeler de ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA