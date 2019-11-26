Siirt'te damdan düşen çocuk yaralandı
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Siirt'te damdan düşen çocuk yaralandı

Siirt'in Şirvan ilçesinde, evlerinin damından düşen çocuk yaralandı.

26.11.2019 10:44 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:49
Siirt'te damdan düşen çocuk yaralandı

'in ilçesinde, evlerinin damından düşen çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İkizler köyündeki evlerinin damında oynayan 8 yaşındaki Baran K., dengesini kaybederek düştü. Ailesinin vermesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Baran K., ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA
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