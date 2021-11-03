Siirt'te çocuklara eğitim parkında "trafik bilinci" kazandırılıyor

SİİRT (AA) - Siirt Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Afet Evleri Mahallesi'ndeki Siirt Belediyesi eğitim parkında ağırlanan çocuklar, hem eğlendi hem trafik kurallarını öğrendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosu ekipleri, teorik eğitimin ardından çocukları akülü araçlara bindirerek park alanında uygulamalı eğitim verdi.

Çocuklara emniyet kemerinin önemi, yolun karşısına nasıl geçmeleri gerektiği, gece hangi kıyafetleri giyecekleri ve araç beklerken dikkat etmeleri gereken bilgiler paylaşıldı.

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