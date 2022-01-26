Siirt'te çocuklar lunaparkta ağırlandı

Siirt Belediyesince yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri, 12 yaş altı 70 kişiyi aileleriyle bir alışveriş merkezinde ağırladı.

Lunaparkta gönüllerince eğlenen çocuk ve ailelerine etkinlik sonunda yemek ikram edildi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye bünyesindeki Hamiyet Merkezinde çocukların dünyasını dolduracak ve yalnız olmadıklarını hissettirecek her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler yapılıyor. Bugün de aileleriyle alışveriş merkezinin lunaparkında ağırladık."