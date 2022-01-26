Siirt'te çocuklar lunaparkta ağırlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te çocuklar lunaparkta ağırlandı

Siirt'te çocuklar lunaparkta ağırlandı

Siirt Belediyesince yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Siirt Belediyesince yetim çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevlileri, 12 yaş altı 70 kişiyi aileleriyle bir alışveriş merkezinde ağırladı.

Lunaparkta gönüllerince eğlenen çocuk ve ailelerine etkinlik sonunda yemek ikram edildi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, çocuklara yönelik etkinliklerin devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Belediye bünyesindeki Hamiyet Merkezinde çocukların dünyasını dolduracak ve yalnız olmadıklarını hissettirecek her türlü sosyal ve kültürel etkinlikler yapılıyor. Bugün de aileleriyle alışveriş merkezinin lunaparkında ağırladık."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

alışveriş, Siirt, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title