Siirt'te çocuklar 23 Nisan'ı balkonda kutladı SİİRT'te, çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinin balkonlarında şarkılar eşliğinde kutladı.

SİİRT'te, çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinin balkonlarında şarkılar eşliğinde kutladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde çıkamayan çocuklar için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı hazırlandı. Kent merkezinde bir sitenin önünde kurulan ses sisteminde çalınan şarkılara çocuklar, evlerindeki balkonlara çıkarak ellerindeki bayraklarla eşlik etti. Hep bir ağızdan şarkılar söyleyen çocuklar 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı.

Kaynak: DHA