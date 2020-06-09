Siirt'te çocuk parkı tahrip edildi Siirt'te çocuk parkı kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Siirt'te çocuk parkı kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğan mahallesindeki çocuk parkının ışıklandırma lambaları, yer altı elektrik kabloları, fıskiye ve oturma banklarının kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildiği belirtildi.

Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet eden açıklamada, görenlerin durumu anında polis ve zabıta ekiplerine iletmesi istendi.

Öte yandan polis şüphelilerin bulunması için inceleme başlattı.

Kaynak: AA