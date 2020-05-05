Siirt'te civcivlerin yem ihtiyacını Vefa Sosyal Destek Grubu giderdi
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Siirt'te civcivlerin yem ihtiyacını Vefa Sosyal Destek Grubu giderdi

Siirt'te civcivlerin yem ihtiyacını Vefa Sosyal Destek Grubu giderdi
05.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:40

Siirt'te yalnız yaşadığı köyünde "Evde kal" çağrısına uyan 65 yaşındaki Abdurrahim Karataş'ın civcivleri için yem talebini, Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

Siirt'te yalnız yaşadığı köyünde "Evde kal" çağrısına uyan 65 yaşındaki Abdurrahim Karataş'ın civcivleri için yem talebini, Vefa Sosyal Destek Grubu yerine getirdi.

Merkez Pınarca köyü Akıncılar mezrasında yaşayan ve yalnızlığını bahçesinde beslediği tavuk ve civcivlerle gideren Abdurrahim Karataş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara yönelik getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle civcivlerine yem alamadı.

Valiliği arayan Karataş'ın yardımına, Vefa Sosyal Destek Grubu koştu. Civciv yemi alarak mezraya giden grup, Karataş'a yemleri teslim etti. Burada civcivlere yem veren grup, kümesi de onardı.

Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 çocuğundan 2'sini kaybettiğini, diğerlerinin ise evlendiğini söyledi.

Eşinin de rahatsızlığı nedeniyle çocuklarının yanında, İstanbul'da tedavi gördüğünü, bu nedenle yalnız kaldığını aktaran Karataş, yalnızlığını bahçesinde beslediği tavuk ve civcivlerle giderdiğini dile getirdi.

Karataş, şöyle konuştu:

"Koronavirüs başladığından beri dışarıya çıkmadım. Tavuk ve civcivlere verecek hiç yemim kalmamıştı. Vefa Sosyal Destek Grubu, kısa sürede mezraya gelerek hayvanlarıma yem getirdi. Talebimin yerine geleceğini biliyordum ama bu kadar kısa sürede beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. 65 yaş ve üstü vatandaşlara sesleniyorum, evinizden çıkmayın, devlet yetkililerini dinleyin. İnşallah biz bu salgını hep birlikte atlatacağız."

Vefa Sosyal Destek Grubu sorumlusu Mehmet Keskin de ihtiyaç sahiplerinin taleplerini mutlulukla yerine getirdiklerini ifade etti.

Özge Uğur da ramazan ayında yorulmalarına rağmen gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını belirterek "Abdurrahim amcamız gibi vatandaşların isteğini yerine getirdiğimiz zaman mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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