Siirt'te cips paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te cips paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Siirt'te cips paketine uyuşturucu gizleyen şüpheli yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde seyahat ettiği otobüste cips paketine gizlediği uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinde seyahat ettiği otobüste cips paketine gizlediği uyuşturucu ile yakalanan yolcu gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Veysel Karani beldesi uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

Bir yolcunun üst aramasında, cips paketine gizlenmiş 540,14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Baykan, Siirt, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title