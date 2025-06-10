Siirt'te çıkan yangında ekili alanlar zarar gördü

Siirt'te çıkan yangında ekili alanlar zarar gördü
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Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın ekili alanlara zarar verdi.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde çıkan yangın ekili alanlara zarar verdi.

Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler yaklaşık 60 dönümlük alanı etkisi altına aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin daha geniş alanlara sıçramasını önleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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