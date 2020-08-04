Siirt'te çıkan orman yangını kısmen söndürüldü Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Atabağı beldesi ile Karakaya köyü arasındaki Kutlu mezrası yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Baykan ilçesi ile Atabağı ve Veysel Karani belde belediye ekiplerinin yanı sıra Siirt, Bitlis, Batman, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlükleri, jandarma ekipleri, güvenlik korucuları ve 100'e yakın vatandaş, yangına müdahale etti.

Rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 20 hektarlık alana yayılan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Kaynak: AA