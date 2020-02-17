Siirt'te çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu ulaşıma açıldı
Siirt'in Pervari ilçesine çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu açıldı.
17.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:16
Siirt'in Pervari ilçesine çığ düşmesi sonucu kapanan köy yolu açıldı.
Pervari ilçesinde etkili olan kar, ulaşımı olumsuz etkiliyor. İlçeye bağlı Dolusalkım köyünde çığ düşmesi sonucu yol ulaşım kapandı.
Can kaybının yaşanmadığı olayı ihbar alan Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yolu temizleyerek ulaşıma açtı.
Kaynak: AA