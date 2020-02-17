Siirt'te çığ düşen yol kardan temizlendi
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Siirt'te çığ düşen yol kardan temizlendi

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köy yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

17.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:38
Siirt'te çığ düşen yol kardan temizlendi

'in ilçesine bağlı Dolusalkım köy yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekiplerince temizlenen yol ulaşıma açıldı.

'in Pervari ilçesine bağlı Dolusalkım köyü yoluna çığ düştü. Çığın düştüğü sırada yolda kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Köy sakinlerinin ihbarıyla bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu köy yolu ulaşıma açıldı.

FOTOPRAFLI

 


Kaynak: DHA
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