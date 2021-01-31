Siirt'te çığ düşen yol ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt'te çığ düşen yol ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı

31.01.2021 19:12 | Son Güncelleme: 31.01.2021 19:25
Siirt'te çığ düşen yol ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı

SİİRT'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 115 köy yolu ile Pervari ilçesi Geçittepe bölgesinde düşen çığ nedeniyle kapanan yol, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

SİİRT'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan 115 köy yolu ile Pervari ilçesi Geçittepe bölgesinde düşen çığ nedeniyle kapanan yol, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Siirt'te etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Pervari ilçesi Geçittepe bölgesinde çığ nedeniyle kapanan yolun açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışma başlattı. Çapılan çalışma ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, "Bölge genelinde yoğun kar yağışı devam etmektedir. Ekiplerimiz kar yağışı olan bölgelerde aralıksız bir şekilde çalışıyor ve toplamda 115 köy yolumuz ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz 112 Acil Servis ekipleri ile koordineli bir şekilde çalışıyor. Olası bir durumda ekiplerimiz sevk edilecektir" dedi.

 


Siirt'te çığ düşen yol ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı
Siirt'te çığ düşen yol ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı
Siirt'te çığ düşen yol ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı
Siirt'te çığ düşen yol ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel DURAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Muharrem İnce Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Yıldız Tilbe Defne Samyeli Tuba Büyüküstün Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Bursa Ankara İstifa Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt'te çığ düşen yol ile 115 köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 19:37:50. #1.16#
title