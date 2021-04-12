Siirt'te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | Ekonomi

Siirt'te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla Köyü ile Kurtalan ilçesine bağlı Aksögüt köyünde, havaların ısınmasıyla geçimlerini soğan üretimiyle sağlayan çiftçilerin mesaisi başladı.

Siirt'te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla Köyü ile Kurtalan ilçesine bağlı Aksögüt köyünde, havaların ısınmasıyla geçimlerini soğan üretimiyle sağlayan çiftçilerin mesaisi başladı. Çiftçiler, bağ ve bahçelerini temizleyerek ekime hazır hale getirerek ilk arpacık soğanlarını toprakla buluşturdu.

Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla Köyü'nde çiftçilik yapan Mazlum Ayhan, bahçenin ekime hazır hale getirilmesinin ardından soğan ekimine başladıklarını söyledi. Her yıl bu vakitlerde bahçeye inerek soğan ektiklerini belirten çiftçi Ayhan, "Havaların ısınmasıyla beraber bizde bağ ve bahçemizi sürmeye geldik. Soğan ekimine başladık. Haziran ayında da toplamaya başlayacağız soğanlarımızı. Haziran ayında topladıktan sonra bizden arda kalanları satacağız diğerlerini de tüketeceğiz" dedi.

Her yıl bu vakitlerde bahçeye inerek soğan ekimine başladıklarını belirten Kurtalan ilçesine bağlı Aksögüt köyünde çiftçilik yapan Nurullah Yeşilyurt adlı vatandaş, iyi bir hasat için belirli aralıklarla bahçeye gelerek çapalama, gübreleme gibi işlemler için mesai harcayacaklarını dile getirdi. Yeşilyurt, "Bu aylarda işimiz başladı, bahçe işiyle uğraşıyoruz. Şuan soğanlarımızı ektik. Gübrelemesini yapıyorum. İki üç aya kalmaz hasadı başlar. Bir 20 güne kadar yeşilliğini göreceğiz burada" diye konuştu.

Siirt'te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı
Siirt'te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı
Siirt'te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı
Siirt'te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı
Siirt'te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı
Siirt'te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Mario Draghi Fahrettin Altun Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Diego Necip Uysal Ünal Karaman Rachid Ghezzal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt'te çiftçinin 'soğan' mesaisi başladı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:03:08. #1.15#
title