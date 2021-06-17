Siirt'te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt'te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Güncel

- Siirt'te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balyalar haline getirerek kışa hazırlık yapıyor.

- Siirt'te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balyalar haline getirerek kışa hazırlık yapıyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Konakpınar köyünde kışın küçük ve büyükbaş hayvanlara verilmek üzere samanları çadırlarda saklama geleneği asırlardır devam ediyor. Kurtalan ilçene bağlı Konakpınar köyünde çiftçiler tüm zorluklara rağmen hayvancılıkla geçimini sağlayama çalışıyor. Çiftçiler yazın topladıkları samanları çadırlarda muhafaza ederek kışında hayvanlarını besliyor. Kışın hayvanların aç kalmamaları için harmanlanan samanları muhafaza etmek için önce elekten geçirilen samanların üzeri çadırlarla korunarak kışın hayvanlara verilmesi için hazır hale getiriliyor. Kışın hayvancılığın zor olduğunu belirten Haşim Tunç aldı çiftçi, yazın hayvanlara çobanın baktığını, kışın ise kendilerinin baktığını söyledi. Tunç, "Konakpınar köyünde oturuyorum. Yazın samanları toplayıp kışın hayvanlarımıza veriyoruz. Şimdi hazır hale getirip üzerini çadırlayacağız kışın hayvanlara vermek için. Kışın saman bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Şuan topluyoruz hayvanlar için kışında hayvanlarımıza veriyoruz. Şuan çadırlayıp kışı bekleyeceğiz" dedi.

Siirt'te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı
Siirt'te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı
Siirt'te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı
Siirt'te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Muharrem İnce Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Enis Arıkan Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Aytaç Kara Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt'te çiftçilerin kışa hazırlığı şimdiden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 22:47:17. #1.14#

title