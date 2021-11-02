Siirt'te çiftçilere 23 ton 600 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı - Haberler Ekonomi
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Siirt'te çiftçilere 23 ton 600 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Siirt'te çiftçilere 23 ton 600 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Yem Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 23 ton 600 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı.

PERVARİ, SİİRT (İHA) - Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, Yem Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilere 23 ton 600 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı.

Mera, yaylak ve kışlaklarda otlatma baskısının azaltılması, yem bitkileri ekiminin yaygınlaşması, ülke hayvancılığının ihtiyaç duyduğu kaba yemin temini yanında, ülke ekonomisine de katkı sağlaması amacıyla uygulanan Yem Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Siirt'in Pervari ilçesinde, toplam 33 adet yem bitkileri üreticisine yüzde 75'i hibe, yüzde 25 katkı payı ile 23 ton 600 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı. Yem bitkileri ekiminin yaygınlaşması amacı ile son iki yılda dağıtılan yem bitkileri tohum miktarı 63 bin 600 kilograma ulaştı. Yem bitkilerinin geliştirilmesi ve meraların ıslahına yönelik proje ve çalışmaların devam edeceği duyuruldu. - SİİRT

Siirt'te çiftçilere 23 ton 600 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı

Siirt'te çiftçilere 23 ton 600 kilogram fiğ tohumu dağıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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