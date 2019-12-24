Siirt'te CHP İl Başkanı Nevaf Bilek'e saldırı
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Siirt'te CHP İl Başkanı Nevaf Bilek'e saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek, Eruh ilçesinde uğradığı darp sonucu yaralandı.

24.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:00
Siirt'te CHP İl Başkanı Nevaf Bilek'e saldırı

(CHP) İl Başkanı Nevaf Bilek, ilçesinde uğradığı darp sonucu yaralandı.

Bilek, ilçe merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, aralarında bir konuda anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen, kimlikleri henüz öğrenilemeyen kişilerce darbedildi.

Yaralanan Bilek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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