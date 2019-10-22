Siirt'te cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı

22.10.2019 16:42

Siirt'te cezaevinden firar eden uyuşturucu hükümlüsü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasından hükümlü olduğu cezaevinden firar eden L.G'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, düzenlediği operasyonla L.G'yi yakaladı. L.G'nin üzerinde 11 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından Siirt Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA