Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı - Haberler
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Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı

Siirt'te çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haberler

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