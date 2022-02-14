Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı - Haberler
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Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı

Siirt'te çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

SİİRT (AA) - Siirt'te çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.E. Conkbayır Mahallesinde, hırsızlık suçundan aranan Y.İ.O. Yeni Mahallede, R.İ. ise Sakarya Mahallesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haberler

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