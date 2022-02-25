Siirt'te çay kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te demlik poşet çay kutusunda 520 gram eroin bulundu, iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir kişiyi durduran ekipler, zanlının üzerindeki demlik poşet çay kutusunda 520 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı ile iş birliği yapan bir şüpheli daha yakalandı.