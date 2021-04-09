Siirt'te çatışma: 1 asker şehit (2)

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIJandarma Genel Komutanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında sürdürülen 'Eren-6 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Erkan Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, şehide Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı dilekleri sunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı