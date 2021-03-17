Son dakika haberi | Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

17.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:36
Son dakika haberi | Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Son dakika haberler... Siirt'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla mevlit okutuldu.

Siirt'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla mevlit okutuldu.

Siirt Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde Kovid-19 tedbirlerinin alınan programda, Kuran kurslarında şehitler için okunan 35 hatmi şerifin duası yapıldı.

Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir, şehitlik mertebesinin önemini anlatarak, birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Mevlit sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberi | Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu
Son dakika haberi | Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu
Son dakika haberi | Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 17:38:05. #1.14#
title