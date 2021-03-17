Son dakika haberi | Siirt'te Çanakkale şehitleri için mevlit okutuldu

Son dakika haberler... Siirt'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla mevlit okutuldu.

Siirt'te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolaysıyla mevlit okutuldu.

Siirt Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde Kovid-19 tedbirlerinin alınan programda, Kuran kurslarında şehitler için okunan 35 hatmi şerifin duası yapıldı.

Müftü Yardımcısı Muhammed Özdemir, şehitlik mertebesinin önemini anlatarak, birlik ve kardeşlik vurgusu yaptı.

Mevlit sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Programa, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz