Siirt'te çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı
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Siirt'te çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Siirt'te çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı Siirt'in Kurtalan ilçesinde üç inek, dere yatağındaki çamura saplandı.

24.08.2020 18:24 | Son Güncelleme: 24.08.2020 18:29

Siirt'te çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde üç inek, dere yatağındaki çamura saplandı. Hayvanlardan ikisi köylüler tarafından biri ise AFAD ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Ekinli köyünde 3 inek dere yatağında çamura saplandı. 2 ineği köylüler kendi imkanlarıyla saplandığı yerden çıkardı. Diğer ineği saplandığı yerden çıkaramayan köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonrası kepçe yardımıyla ineği battığı yerden çıkardı. Saplandığı çamurdan çıkarılan inek sahibine teslim edilirken, hayvanın sahibi AFAD ekiplerine teşekkür etti.

Siirt'te çamura saplanan ineği AFAD ekipleri kurtardı

Kaynak: İHA

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